نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: الزمالك مستباح وجوميز ليس لديه بصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن أي مؤسسة ناجحة لا بد أن يكون لها استراتيجية وتحاط جميع تحركاتها بالسرية التامة، لكن الزمالك يعاني دائما من مجالس الإدارات التي لا تهتم كثيرًا بالتفاصيل الخاصة عن النادي، وأصبحت كل الأمور مستباحة، بدل من فرض حالة السرية حول الصفقات على سبيل المثال.

عفت نصار: جوميز ليس لديه بصمة حتى الآن

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كل نادٍ أصبح يفكر في دعم صفوفه، ونسمع عن صفقات بالملايين في الاهلي والزمالك، بينما باقي الأندية تضم عناصر بـ200 ألف دولار ويقدمون مستوى مميز، لو قمنا بعرض سامسون على فرق محلية لن يتم دفع فيه 500 ألف جنيه، لأنه لا يصلح مطلقا".

وأضاف: "مجلس الإدارة كان من المفترض أن يقوم بإبرام صفقات قوية بشكل مبكر، لكنه سعى لضم عناصر لتدعيم الصفوف في الرمق الاخير وقبل القيد الإفريقي لمباراة كأس السوبر، لا بد من البحث عن مصلحة نادي الزمالك، والأهلي قام بضم 4 صفقات قوية، ويعمل بشكل مؤسسي ولا يتم الاعلان عن أي شئ إلا بعد الحسم بشكل رسمي، حتى صفقة محمد علي بن رمضان التي لم تكتمل لم يدلي أي مسئول بتصريح عنها".

وواصل: "نادي الزمالك (مباح) منذ زمن طويل، احترم أعضاء مجلس الإدارة، وكان يجب أن يتم إدارة الأمور بشكل أفضل من ذلك".

وأكمل: "هل عبدالواحد السيد مدير الكرة لا يعلم تفاصيل عقد سامسون واحقية النادي في فسخ عقده خلال وقت معين، إذا كان لا يعلم فهي (مصيبة)، من المفترض أن تلك الأمور تُدار بشكل معين".

وزاد: "جوزيه جوميز ليس لديه اي بصمة حتى الآن مع نادي الزمالك، وسبق وتعرض للإقالة من كل الأندية التي عمل فيها، حسام حسن يقدم عملا فنيا مع منتخب مصر جيد وله بصمة بدأت تظهر، جوميز لا يمتلك أي فكر فني حاليًا، وكان يريد رحيل بعض اللاعبين منهم الصفقات التي انضمت في يناير محمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد".

وتابع: "أشرف بن شرقي كان موافق على الانتقال لنادي الزمالك بمقابل مبلغ لا يتخطى 600 ألف دولار، وشقيقه كشف ان هناك البعض طالبه بضرورة طلب الحصول على 1.2 مليون دولار، هل هناك البعض لا يشعر بما يحدث، وحسين لبيب يصل له كل شئ، ولا بد من وجود قرارات".

وأكد بأنه ليس سعيدا بأداء مجلس الزمالك رغم وجود شخصيات محترمة، موجها الشكر لـ هاني برزي على موضوع انشاء متحف للنادي، مطالبا بضرورة وجود مصداقية في الفترة القادمة.

وأضاف: "لا بد من رحيل جوزيه جوميز، مع تدعيم بعض المراكز في صفوف النادي، وأن يكون لنجوم الكرة رأي فني فيما يخص الميركاتو، مع ضرورة تدعيم مركز حراسة المرمى بعنصر مثل محمد بسام، بالإضافة لخط الدفاع".

وأشار إلى أن ناديي زد والجونة وسموحة لن يقوموا بالموافقة على انتقال لاعبين للزمالك، ولديهم أولويات في ملف بيع اللاعبين، والأهلي يريد ضم زيكو والعش وبعض اللاعبين ومن الممكن حسم تلك الصفقات قريبا، وفرج عامر يخرج للدفاع عن الأهلي أكثر من مسئوليه، هناك أندية لا تتعامل سوى مع القلعة الحمراء.

وشدد على أنه ليس راضيًا عن صفقات الزمالك التي انضمت لصفوف الفريق، مؤكدا بأن الفريق كان يحتاج لمهاجم سوبر، واللاعب البولندي كونراد موجود في مركزه أكثر من لاعب مميز، منهم مصطفى شلبي وزيزو وغيرهم.

وكشف عفت نصار أنه لم يكن راضيا عن فكرة رحيل يوسف أوباما الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، والزمالك كان في حاجة له لأنه يجيد اللعب "شادو سترايكر"، مبديا عدم تفاؤله بالبرتغالي جوزيه جوميز والذي ستكون مواجهة السوبر الإفريقي فاصلة في مسيرته، لكن الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، ولا يوجد حالة تفاؤل بالمدرب مطلقا.