نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العجوز: إيهاب جلال كان صديقي وأخ كبير.. وعلينا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد العجوز نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن حزنه الشديد على وفاة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، مشيرًا إلى أنه كان يتابع حالته الصحية وكان يتمنى عودته مجددًا للعمل في النادي.

أحمد العجوز: كنت متابعًا لحالة إيهاب جلال

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "إيهاب جلال كان صديق شخصي، وكنت أتابع كل التفاصيل عن حالته، وكان أخ بالنسبة لي".

وأضاف: "إيهاب جلال أصيب بجلطة في المخ، تعرض لها في منزله وهو نائم، ثم أصيب بوعكة صحية وتم نقله على الفور إلى أحد المستشفيات، وكان الأطباء يطلبون من الجميع الدعاء له".

وواصل: "كنت أتابع مع تامر النحاس وكيل أعماله، وكان هناك بوادر للاستفاقة، لكن في النهاية علمنا اليوم بخبر الوفاة، وندعو له بالرحمة والمغفرة".

وزاد: "إيهاب جلال كان من النوعية التي لا تتحدث كثيرًا وهو كتوم لأقصى درجة، ولكن في النهاية لا نملك سوى الدعاء له بالرحمة".