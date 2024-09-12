نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور يعلق على وفاة إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.

الغندور ينعي إيهاب جلال

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه وقدم إسمه لجماهير الكرة المصرية بعمله واجتهاده ودراسته الدائمة".

وتابع:" إيهاب جلال دخل قلوب الجميع باحترامه وأخلاقه مع جميع الأندية التي تولى تدريبها بجانب تدريب منتخب مصر".

وأختتم الغندور:" إيهاب جلال اُصيب بالجلطه وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده"