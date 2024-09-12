نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة مرتقبة بين وكيل كولر ومسؤولي الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يصل إلى القاهرة خلال أيام.

وكيل كولر يزور مصر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" لامبرتي سيعقد جلسة مع المسؤولين في النادي الأهلي خلال زيارته لمصر للحديث عن متطلبات كولر التي تم الوعد بتنفيذها بالكامل خلال أخر زيارة للوكيل في يوليو الماضي".

وتابع الغندور:" كولر تحدث مع مسؤولي الأهلي أمس، وأكد على احتياجه للتعاقد مع مهاجم ولكن بسبب ضيق الوقت وانتهاء فترة القيد الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي مساء الغد ١٢ سبتمبر، من الممكن تأجيل حسم الصفقة ليناير".

وأضاف:" الأهلي ينتظره موسم طويل وبطولات قوية ومن المؤكد احتياجه لمهاجم بجانب وسام أبو علي ومحمود كهربا، ولكن هناك محاولات أخرى للتعاقد مع مهاجم قبل غلق باب القيد الأفريقي نهاية الشهر الجاري".

وأختتم:" إذا تعاقد الأهلي مع مهاجم بعد نهاية يوم ١٢ سبتمبر سيتم قيده في القائمة الأفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا ولكن لن يكون متاح للمشاركة في مباراة السوبر الافريقي أمام الزمالك".