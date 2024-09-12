جمال الغندور: تجربة الأجانب فى رئاسة لجنة الحكام فشلت وأوافق على تولي المنصب بشرط

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أحمد جودة - القاهرة - قال جمال الغندور الحكم الدولي السابق إن تجربة الأجانب في رئاسة لجنة الحكام فشلت ولم تؤت بثمارها لافتا إلى أن خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها بسبب ذلك.

جمال الغندور: تجربة الأجانب فى رئاسة لجنة الحكام فشلت

أضاف الغندور خلال تواجده ضيفًا على ستاد المحور مع خالد الغندور:" تجربة الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام فشلت ولم تؤتي بثمارها ولم تقدم أي جديد للكرة المصرية".

وواصل:" توليت رئاسة لجنة الحكام في فترة سمير زاهر ولم يتدخل أحد في عملي وهذا سر النجاح".

وأكمل: "ليس عندي شروط مادية ولكن لدي شروط تخدم الحكام أبرزها حقوق الحكام تصرف بانتظام ولا أحد يتدخل في تشكيل اللجنة".

واستطرد:" خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها في استقدام رؤساء اللجنة الأجانب والنتيجة صفر".