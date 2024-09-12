نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يرد على منتقدي حديثه عن فشل صفقة بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي عبدالناصر زيدان على كل منتقديه بشأن تصريحاته بخصوص صفقة نادي الزمالك الغامضة حتى هذه اللحظة، للجابوني آرون بوبيندزا.

عبدالناصر زيدان: «أنا ربنا نصرني وبوبيندزا مجاش وكان عندي حق»

قال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن تصريحات عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء للصحافة الرومانية تؤكد كل أحاديثي خلال الأيام الماضية.

وأضاف، رغم ذلك تعرضت لهجمات قوية من جماهير الزمالك، حينما أكدت بعدم حضور اللاعب بسبب أخلاقياته التي لا تناسب الزمالك ولا الكرة المصرية.

وأكمل، أن تصريحات عمرو أدهم، تؤكد تصريحاتي الأخيرة بشأن الصفقة الغريبة والمريبة.