نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعداداته لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق جيرونا، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع نظيره جيرونا، يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة مع نظيره جيرونا، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.