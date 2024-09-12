مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.. ريال مدريد ضد سوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.. برشلونة يواجه جيرونا

تنطلق مساء غدا الجمعة الموافق 13 أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، والتي ستشهد مباريات قوية وتحديدا مباراة برشلونة ضد جيرونا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ليجانيس، الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

14 سبتمبر

ريال مايوركا ضد فياريال، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد سوسييداد الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إسبانيول ضد ألافيس، الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إشبيلية ضد خيتافي، السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 15 سبتمبر:

سيلتا فيجو ضد بلد الوليد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برشلونة ضد جيرونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتليتك بيلباو ضد لاس بالماس، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتليتكو مدريد ضد فالنسيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رايو فاليكانو ضد أوساسونا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت حصولها على حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.