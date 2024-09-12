نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة أمام سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "أنويتا"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

ترتيب فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يتواجد الملكي في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.