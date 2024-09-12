نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سوسيداد في الدوري الإسباني.. موقف ميليتاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل 15-9-2024 على ملعب "أنويتا" في خامس جولات الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، براهيم دياز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تُنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.