نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد مع نظيره فالنسيا يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر 2024 على ملعب "ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الليجا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

سيتم نقل وإذاعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب فريقي أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يتذيل فريق فالنسيا الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.