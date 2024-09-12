موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر منتخب مصر مواجهة نظيره منتخب موريتانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتصدر الفراعنة المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من موريتانيا، الرأس الأخضر "كاب فيردي"، بوتسوانا.

وحقق منتخب مصر فوزا أول على حساب كاب فيردي بثلاثية نظيفة بينما تفوق رفاق حسام حسن على بوتسوانا برباعية.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام موريتانيا في تصفيات الأمم

تقام مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الموريتاني في السابع من شهر أكتوبر المقبل والذي يشهد منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-مصر: 3 نقاط

2-الرأس الأخضر 3 نقاط

3-موريتانيا: 3 نقاط

4- الرأس الأخضر: 0 نقاط