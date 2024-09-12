نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشير التابعي: توقعت عدم عودة بن شرقي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أنه توقع منذ البداية عدم عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك مرة آخرى، مشيرًا إلى أن الصفقات الجديدة في التوقيت الحالي لن يقدموا الإضافة الفنية المطلوبة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "عقود لاعبي الزمالك غريبة جدًا، هناك بند في عقد عبدالله السعيد كان يمنح بيراميدز مبلغ مالي في حال الفوز بالكونفدرالية بالرغم من عدم قيده، أما عقد سامسون كان هناك بند يمنح الزمالك أحقية رحيله وبالرغم من ذلك لم يتم تفعيله، واصبح النادي حاليا يريد رحيله، فهل لا ينظر أحد مطلقا للعقود ولا يعرف الشروط ولا البنود الموجودة بها".

وأضاف: "لا يجب إبرام صفقة بنظام الأمر الواقع، قد يتم التعاقد مع لاعبين دون تحقيق الاستفادة، وربط أي صفقة بمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي سيكون قرار خاطئ".

وأكمل: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سيكون (حقنة مسكنة)، ولكنه سيفرض حالة استقرار في النادي قبل انطلاقة الموسم، وتبقى مباريات الأهلي والزمالك (مواجهة خاصة) بين الناديين".

وزاد: "محمد عبدالمنعم يمتلك امكانيات تؤهله للعب في انجلترا، وهو لاعب هادئ ولديه امكانيات رائعة، وعليه التركيز فقط وأن يتذكر دائمًا أنه صمم على الرحيل رغم تمسك مسئولي النادي الأهلي، وننتظر منه أن يسير على خطى هاني رمزي، فهو يستحق مكانة كبيرة ولكن عليه الاجتهاد فقط".

وتابع: "حسام حسن حقق مكاسب جيدة بعد الانتصارات الأخيرة مع منتخب مصر، وهو ما يفرض حالة من الاستقرار وكذلك قرب من اللاعبين سوف يساعده كثيرا خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن رفع الأهلي لراتب كولر أمر بديهي جدًا، خصوصا بعدما قاد الفريق لتحقيق الالقاب، بالإضافة إلى أنه تلقى عروضا بأرقام مالية كبيرة من الخليج، وبالتالي فمن الطبيعي أن تقوم إدارة النادي الأهلي بزيادة رواتبه المالية.