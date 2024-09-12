نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الخامسة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



نجح ريال مدريد في حصد لقب الليجا في الموسم الماضي في حين جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.



يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حتى الآن ويأتي كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال في المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 8 نقاط على الترتيب بينما يحل جيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا في المراكز الخامس والسادس والسابع برصيد 7 نقاط على الترتيب.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - برشلونة 12 نقطة

2 - ريال مدريد 8 نقاط

3- أتلتيكو مدريد 8 نقاط

4- فياريال 8 نقاط

5- جيرونا 7 نقاط

6 - ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

7 - أوساسونا 7 نقاط

8 - سيلتا فيجو 6 نقاط

9 - ليجانيس 5 نقاط

10 - ريال مايوركا 5 نقاط

11 - رايو فاليكانو 4 نقاط

12 - أتلتيك بلباو 4 نقاط

13 - ريال سوسيداد 4 نقاط

14 - إسبانيول 4 نقاط

15 - بلد الوليد 4 نقاط

16 - خيتافي 3 نقاط

17 - ريال بيتيس نقطتين

18 - لاس بالماس نقطتين

19 - إشبيلية نقطتين

20 - فالنسيا نقطة واحدة