نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الزمالك مشواره في الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة نظيره الشرطة الكيني وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية".

وتبدأ مشاركة الفارس الأبيض من هذا الدور بعد إعفاءه من قبل الاتحاد الافريقي من المشاركة في الدور 64، بينما على الجانب الاخر وصل الشرطة الكيني بعد الفوز على البن الأثيوبي.

ويأمل الزمالك في الفوز وتحقيق أولى انتصاراته في هذه النسخة من أجل الحفاظ على لقبه.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية

تقام المباراة السبت المقبل الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والرابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.