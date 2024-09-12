نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد أيام قليلة مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة القادمة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، والتي ستشهد مواجهات قوية وتعد أبرزهم مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست.

موعد انطلاق الجولة القادمة من الدوري الفرنسي

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي يوم غدا الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي

ليل ضد سانت إتيان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء غدا الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السبت 14/9

أولمبيك مارسيليا ضد نيس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوسير ضد موناكو، الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

باريس سان جيرمان ضد بريست، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأحد 15/9

ستاد رين ضد مونبيليه، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نانت ضد ستاد ريمس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تولوز ضد لو آفر، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ستراستبورج ضد أنجيه، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لانس ضد أولمبيك ليون، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.