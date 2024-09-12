الرياضة

بعثة المصري تغادر القاهرة في طريقها إلى بنغازي استعدادًا لملاقاة الهلال الليبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة المصري تغادر القاهرة في طريقها إلى بنغازي استعدادًا لملاقاة الهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى مدينة بنغازي الليبية وذلك استعدادًا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري بمضيفه فريق الهلال الليبي.

بعثة المصري تغادر القاهرة في طريقها إلى بنغازي

وتنطلق هذه المباراة  الثامنة مساء الأحد المقبل على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

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ويترأس البعثة محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول،  فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعب هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

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هذا ومن المقرر أن تصل البعثة  لمطار بنغازي في نحو الساعة الحادية عشر من صباح اليوم، حيث سيكون في انتظارها الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق  سبق البعثة قبل أيام لإتمام كافة ترتيبات الاستقبال والإقامة والتنقلات، حيث ستتوجه البعثة على الفور لمقر إقامتها بفندق برينتشي 2، حيث سيخلد الجميع للراحة قبل المران الذي سيقام مساء اليوم على أحد ملاعب بنغازي المغطاة بالنجيل الصناعي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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