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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن السبب الحقيقي وراء اختيار المدرب الراحل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريب الدراويش خلال الفترة الماضية.

وأعلن النادي الإسماعيلي أمس الأربعاء وفاة المدرب إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عاما، بعد صراع من المرض دام لمدة 3 أسابيع.

كريم رمزي يكشف سبب اختيار إيهاب جلال تدريب الإسماعيلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في تصريحات ببرنامجه رقم "10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " سألت إيهاب جلال منذ فترة قليلة في جلسة ودية، لماذا اخترت تدريب فريق الإسماعيلي وهو نادي جماهيري كبير وبه ضغوطات كثيرة".

وأوضح رمزي:" قال لي حينها أنه يرغب في الوقوف بجانب فريق الإسماعيلي، ومساعدته لتخطي المحنة التي كان يقع بها الفريق، ومحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط".

واختتم:" إيهاب جلال قدم كل ما في وسعه مع النادي الإسماعيلي، رغم الضغوطات التي كانت تقع عليه، وقرارات الإدارة ببيع بعض اللاعبين المهمين لحل الأزمة المالية، بالإضافة إلى أزمة إيقاف القيد، مما جعله يدفع بالناشئين في مباريات كأس مصر".