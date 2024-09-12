فينيسيوس جونيور يوجه رسالة إلى جماهير البرازيل بعد الخسارة أمام باراجواي

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أحمد جودة - القاهرة - قدم فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد، اعتذاره للجماهير، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده، البرازيل، يمر بمرحلة صعبة ومعقدة حاليًا.

فينيسيوس يوجه رسالة إلى جماهير البرازيل

جاءت تصريحات فينيسيوس بعد هزيمة المنتخب البرازيلي أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026، حيث خسر المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

وفي تصريحاته التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، وأيضًا الصحفي فابريزو رومانو، قال فينيسيوس: "المباريات في أوروبا تُلعب بوتيرة أسرع من هنا".

وأضاف قائلًا: "تصل الكرة أسرع بسبب نوعية الملعب، ويجب علينا التكيف للعب بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق الفوز في المباريات".

وأعرب فينيسيوس عن شعوره بالأسف، قائلًا: "أود أن أطلب الصفح من الجماهير. أدرك أن هذه لحظة صعبة، ولكننا سنعود بقوة".

وتابع حديثه قائلًا: "نحن عازمون على تغيير هذا الوضع في البرازيل بأي ثمن. علينا أن نبدأ فورًا في التفكير في الأمور التي يجب تحسينها، وما يجب القيام به لنعود للعب بشكل أفضل".

وختم بقوله: "لا يمكننا القدوم إلى هنا وخسارة النقاط بهذه الطريقة، علينا الفوز لنتمكن من اللعب براحة أكبر وبتكتيك مختلف".