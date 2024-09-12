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أحمد جودة - القاهرة - الرياضة المصرية تودع إيهاب جلال.. موعد تشييع جثمانه اليوم

توفي إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، مساء أمس الأربعاء بعد معاناة من وعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى وخضوعه لعدة عمليات جراحية، ليترك خلفه مسيرة تدريبية حافلة في الدوري المصري والمنتخب الوطني.

تشييع جثمان إيهاب جلال اليوم بحضور نجوم الرياضة

وسيتم تشييع جثمان الراحل إيهاب جلال، اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة في مصر. يُتوقع أن يشهد التشييع حضورًا واسعًا من محبي ومتابعي كرة القدم المصرية الذين تأثروا بفقدان المدرب المخضرم.

العزاء في مسجد النزهة وعزاء آخر في استاد الإسماعيلية

وتتلقى أسرة الراحل إيهاب جلال العزاء يوم غد الجمعة بمسجد النزهة في مدينة نصر. كما قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي إقامة عزاء آخر للراحل يوم الأحد المقبل في استاد الإسماعيلية، ليتمكن جمهور النادي من تقديم واجب العزاء في المدرب الذي قدم الكثير للفريق.

مسيرة تدريبية حافلة في الدوري المصري

يُعد إيهاب جلال من أبرز المدربين في تاريخ الدوري المصري، حيث تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي، وتنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية. كما تولى تدريب المنتخب الوطني في فترة سابقة، ليترك بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم المصرية بفضل خبرته وقدراته الفنية.

الوعكة الصحية ومحاولات العلاج

تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية حادة قبل أيام، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث خضع لأكثر من ثلاث عمليات جراحية لمحاولة السيطرة على جلطة في المخ. ظل جلال تحت الملاحظة في الرعاية المركزة طوال الأيام الماضية، وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيًا لبدء عملية الإفاقة دون حدوث آثار جانبية، لكن القدر لم يمهله طويلًا ليرحل عن عالمنا تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا في عالم التدريب.

إرث من الإخلاص والنجاح في التدريب

برحيل إيهاب جلال، فقدت الرياضة المصرية أحد مدربيها المخضرمين الذين عرفوا بالإخلاص في العمل والقدرة على تطوير الفرق التي أشرف على تدريبها. تميز جلال بنهج تكتيكي فريد وشخصية هادئة، مما أكسبه احترام الجميع، سواء من زملائه أو من اللاعبين الذين عملوا تحت قيادته.

الرياضة المصرية تودع أحد أبنائها المخلصين

يُعد إيهاب جلال نموذجًا للمدرب الملتزم والمخلص في عمله، وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الرياضة المصرية كواحد من أفضل المدربين الذين مروا على الدوري المصري. ستبقى ذكراه عطرة في قلوب محبيه، وسيتذكره الجميع بكل الخير والاحترام.