نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إبراهام جاهز.. ماركا: لونين يجدد عقده مع الريال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز ما جاء في الصحف الأوروبية صباح اليوم الخميس كالتالي:
لاجازيتا ديلو سبورت:
ابراهام جاهز
اعطيني الميلان
بويان " الانتر انطلق "
سينر يحتفل مع الاطفال والبراعم الجديدة
بيريتيني وارنالدي يقودان ايطاليا في كأس دايفيز
- كورييري ديلو سبورت:
ارادات الملعب ترتفع والتلفزيون تنخفض
" نحن غير مرتاحين "
توتي " كبار مبل ديل بييرو ومالديني "
هامسيك " ماكتوميناي وريثي "
ارنالدي يقود بولونيا للجنون
- ماركا :
كارولين مارين " يستوقفوني الناس ويقولون لي انني مصنوعة من الذهب "
لونين يجدد عقده مع الريال حتى 2028
الكاراز يحقق الفوز الاول على تشيكيا