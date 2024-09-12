نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: إبراهام جاهز.. ماركا: لونين يجدد عقده مع الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز ما جاء في الصحف الأوروبية صباح اليوم الخميس كالتالي: لاجازيتا ديلو سبورت: ابراهام جاهز

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