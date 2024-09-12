نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نجم منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي برشلونة الإسباني في صراع قوي مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بشأن الحصول على خدمات نجم منتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة يستعد لمنافسة ريال مدريد على ضم لاعب وسط باريس سان جيرمان، فابيان رويز، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

يأتي هذا التحرك غير المتوقع في وقت يسعى فيه برشلونة لتعزيز خط وسطه، مع التركيز على جلب لاعب محور جديد.

وبينما يدرس النادي مجموعة من الخيارات، برز رويز، الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت"، كأحد أبرز الأسماء المطروحة.

في المقابل، تبدو حاجة ريال مدريد لتعزيز خط الوسط أكثر إلحاحًا بعد رحيل توني كروس في وقت سابق من الموسم.

وبدونه، وجد الفريق صعوبة في الحفاظ على مستوى الأداء المعتاد، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الكرة وتوزيعها بكفاءة.

وبالتالي، قد يكون رويز إضافة جيدة لريال مدريد، لكن عليه أن ينافس برشلونة على التعاقد مع اللاعب.