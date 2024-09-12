وصول بعثة الزمالك إلى كينيا استعدادًا لمواجهة الشرطة في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار نيروبي في كينيا، حيث تستعد لخوض مباراة هامة ضد الشرطة الكيني ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يصل نيروبي بمواجهة الشرطة الكيني

سيواجه الزمالك فريق الشرطة الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ستُقام المباراة في العاصمة الكينية نيروبي.

ستُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 20 سبتمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يرأس أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق في كينيا. وقد استغرقت رحلة الطيران من القاهرة إلى نيروبي نحو خمس ساعات.

تُعتبر مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني اختبارًا أوليًا للفريق الأبيض في بداية مشواره بالموسم الجديد، حيث يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تعزيز فرصه في البطولة.