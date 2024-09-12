لاعب اتحاد جدة يقترب من العودة بعد غياب طويل

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، من العودة مرة آخرى إلى الملاعب، وذلك فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ذكرت تقارير صحفية أن أحمد شراحيلي سيبقى ضمن قائمة اللاعبين المحليين المسجلين في نادي الاتحاد حتى الآن، مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

ويقترب شراحيلي من استكمال تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفتح في بداية الموسم الماضي من دوري روشن، مع وجود توقعات بعودته للملاعب في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويُعد شراحيلي من العناصر المهمة في تشكيلة الاتحاد، حيث يعول عليه الجهاز الفني لتعزيز خط الدفاع بعد عودته.

ويأمل الفريق في أن يساهم شراحيلي في تحسين الأداء الدفاعي للفريق خلال الفترة المقبلة والمنافسة بقوة على الألقاب.