نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق أحمر كاسح وذكرى خالدة لـ "عبدالوهاب".. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كينيا قبل مواجهة جورماهيا (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق جورماهيا الكيني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 – 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النادي الأهلي ونظيره نادي جورماهيا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتقام المباراة في كينيا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية كينيا قبل مواجهة جورماهيا

ولم يسبق للأهلي مواجهة فريق جورماهيا الكيني خلال تاريخ مشاركاتهما بالبطولات الأفريقية لكنه سبق والتقى مع بعض الأندية الكينية في تاريخه الأفريقي نرصد تاريخ مواجهاتهما في هذا التقرير:

تقابل الأهلي مع الأندية الكينية في 14 مباراة سابقة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية حقق، 9 انتصارات، وخسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل 27 هدفًا واستقبل 10.

جاءت مواجهات الأهلي ضد 4 أندية كينية هي (أبالوهيا – إيه إف سي ليوباردز – أوسيريان فاستاك – توسكر)، ويعد نادي توسكر أكثر أندية كينيا التي تقابلت مع المارد الأحمر 3 مواجهات بـ6 مباريات.

وكانت مواجهات الأهلي ضد الأندية الكينية شاهدة على الهدف الوحيد لـ محمد عبدالوهاب لاعب الأحمر الراحل في بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك في مرمى توسكر الكيني عام 2006.

نتائج مباريات الأهلي ضد الأندية الكينية

1981: افتتح الأهلي مواجهاته ضد الأندية الكينية بملاقاة فريق أبالوهيا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتفوق المارد الأحمر ذهابًا بنتيجة 3 – 1 وتعادل الفريقين 1-1 في الإياب.

1987: تكررت مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية في دوري أبطال إفريقيا وهذه المرة ضد فريق إيه إف سي ليوباردز في دورـ16 بالبطولة وفاز الأحمر 6-0 ذهابًا وخسر إيابًا 2-1.

1992: التقى الأهلي مع فريق إيه إف سي ليوباردز مجددًا ولكن هذه المرة في دور الـ32 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية وخسر المارد الأحمر 2-1 ذهابًا، وفاز 2-0 في الإياب.

2000: تقابل الأهلي مع فريق توسكر الكيني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتفوق المارد الأحمر بنتيجة 3 – 1 في لقاء الذهاب وفاز بطل كينيا في الإياب 1-0.

2002: الأهلي التقى بفريق أوسيريان فاستاك الكيني في دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي، وفاز ذهابًا بنتيجة 2-1، وتعادل سلبيا في مباراة الإياب بالقاهرة.

2006: تكرر اللقاء بين الأهلي وتوسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز المارد الأحمر ذهابًا بثنائية نظيفة، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بثلاثية دون رد.

2013: آخر مواجهات الأهلي ضد أندية كينيا كانت أمام فريق توسكر الكيني أيضًا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتفوق الأهلي بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتي الفريقين.