الرياضة

انتظام الدوليين في مران الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي للفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء انتظام لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي بعد انتهاء مهمتهم مع منتخباتهم الوطنية خلال الأجندة الدولية.


ويحل الأهلي ضيفًا على فريق جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مستهل رحلة الفريق للدفاع ‏عن اللقب الإفريقي.‏

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشواره الإفريقي للموسم الحالي 20234-2025.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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