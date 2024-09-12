نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل مشرف وأهداف غزيرة.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية كينيا قبل لقاء الشرطة بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024 – 2025 بملاقاة فريق الشرطة الكيني، ضمن منافسات لقاء ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره فريق الشرطة الكينى خارج الديار فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في المباراة المقرر لها 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين الفريقين الزمالك والشرطة الكيني حيث لم يسبق وأن تقابلا خلال مشوارهما بالبطولات الأفريقية من قبل.

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية كينيا

الزمالك التقى مع أندية كينيا، في 15 مباراة بالبطولات الإفريقية، واجه 4 أندية هي (جور ماهيا – نزويا شوجار – أولينزي ستارز – توسكر الكيني)، حقق الفارس الأبيض الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، بخلاف انسحاب جورماهيا من مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 35 هدفًا في شباك الأندية الكينية خلال تاريخ مواجهاتهما بالبطولات الأفريقية، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

نتائج مواجهات الزمالك ضد الأندية الكينية

يستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير تاريخ نتائج مواجهات الزمالك ضد الأندية الكينية والتي جاءت كالآتي:

- 1984:

تقابل الزمالك مع جور ماهيا الكيني للمرة الأولي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1984 وفاز الأبيض ذهابًا بهدف "طارق يحيي" قبل أن ينسحب بطل كينيا من لقاء الإياب، واستكمل بعدها الزمالك مشواره بالبطولة حتي توج باللقب القاري.

- 1994:

تقابل فريق الزمالك مع نظيره جور ماهيا الكيني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عام 1994، وتعادل الفريقين ذهابًا 1-1 في كينيا، بينما فاز الأبيض بنتيجة 2-1 في القاهرة.

- 1998:

تقابل الزمالك مع نظيره جور ماهيا الكيني في كأس الاتحاد الإفريقي عام 1998، خسر الزمالك في لقاء الذهاب 1-0، وفاز الفارس الأبيض برباعية نظيفة في لقاء الإياب.

- 2003:

تقابل الزمالك مع فريق نزويا شوجار الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال الإفريقي عام 2003، فاز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة ذهابًا، كرر انتصاره بنتيجة 4-1 في لقاء الإياب.

- 2005:

واجه الزمالك نظيره توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال عام 2005، وفاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، 3-1 علي الترتيب.

- 2011:

التقي الزمالك مع فريق أولينزي ستارز الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2011، فاز الأبيض 4-0 ذهابًا، وكرر فوزه في لقاء الإياب بنتيجة 1-0.

- 2019

التقى الزمالك مع فريق جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية وخسر الأبيض خارج ملعبه 4 – 2 قبل تحقيق فوزا عريضا في القاهرة برباعية نظيفة.

2021

تجدد اللقاء بين الزمالك والأندية الكينية عندما تقابل مع فريق توسكر الكيني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز ذهابًا 1-0 وكرر انتصاره في الإياب بنتيجة 4 – 0.