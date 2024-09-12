الإسماعيلي يقرر إعطاء أسرة إيهاب جلال مستحقاته المتأخرة خلال أسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، إعطاء كافة المستحقات المالية المتأخرة للراحل إيهاب جلال إلى أسرته خلال أسبوع بحد أقصى.

الإسماعيلي يقرر إعطاء أسرة إيهاب جلال مستحقاته خلال أسبوع

ومن المفترض أن تحصل أسرة الراحل إيهاب جلال على مستحقاته المالية المتأخرة منذ 7 أشهر، وذلك لأنه لم يتقاض راتبه منذ تلك المدة.

وكان جلال قد توفي مساء أمس، بعد تدهور حالته الصحية، بسبب بعض الضغوطات النفسية التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وشيعت جنازة الكابتن إيهاب جلال، اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء، غدًا الجمعة المقبل، بمسجد النزهة للقوات المسلحة، أمام سيتي ستارز، فيما قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إقامة عزاء الراحل يوم الأحد المقبل، في ستاد الإسماعيلية.