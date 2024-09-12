نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواجه هولشتاين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني والذي يشهد مباريات قوية ومختلفة.

ويواجه بايرن ميونخ نظيره نادي هولشتاين في مشوار الجولة الثالثة من عمر الدوري الألماني بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي مواعيد مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي والتي يهتم الجمهور بها.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني

* الجمعة 13 سبتمبر 2024:

- بوروسيا دورتموند وهايدنهايم الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر

* السبت 14 سبتمبر 2024:

- بوروسيا مونشجلادباخ وشتوتجارت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فرايبورج وبوخوم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- هوفنهايم وباير ليفركوزن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج ويونيون برلين الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- هولشتاين كيل وبايرن ميونخ الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الأحد 15 سبتمبر 2024:

- أوجسبورج وسانت باولي الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- ماينز وفيردر بريمن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر