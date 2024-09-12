نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار لـ "دوت الخليج": الأهلي استفسر عن أسامة فيصل منذ فترة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي الأهلي لم يطلب التعاقد مع أسامه فيصل بشكل رسمي رغم وجود اهتمام شفوي بخدماته.

استفسار الأهلي لضم أسامة فيصل

وتابع نصار خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "مفاوضات الأهلي كانت مجرد استفسار فقط عن فيصل، ولم يرتقي الأمر للمستوى الرسمي بين الطرفين".

وأضاف رئيس البنك الأهلي: "حال وصول عرض رسمي لضم اللاعب، سوف يتم عرضه على طارق مصطفى المدير الفني، ومن ثم مناقشته".

واختتم: "نرغب في أن يكون وضعنا في جدول الدوري بالموسم الجديد أفضل من الموسم الماضي، وجميع التعاقدات تمت بطلب من الجهاز الفني".