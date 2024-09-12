نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول لـ تريزيجيه.. موعد وتشكيل مباراة الريان والشحانية في الدوري القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الريان لمواجهة نظيره نادي الشحانية في شهر سبتمبر الجاري وسط منافسات بطولة الدوري القطري لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد وتشكيل مباراة الريان والشحانية في الدوري القطري والتي تحظى على اهتمام كبير من جانب الجمهور في كل مكان.

وتقام مباراة الريان والشحانية مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري القطري لهذه النسخة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان ضد الشحانية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة عل ملعب أحمد بن علي.

تشكيل الريان المتوقع ضد الشحاتية في الدوري القطري

حراسة المرمى يونس

خط الدفاع حازم – غارسيا – امارو – ناجي.

خط الوسط أشرف بن شرقي – غيديس – دي سارت.

وخط الهجوم صباح – رودريغو – بيريرا.

يذكر أن المصري محمود تريزيجيه قد انضم إلى صفوف الريان قادم من نادي طرابزون التركي.