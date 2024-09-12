نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصن كولر بـ30 ألف يورو.. وجماهير الأحمر في إنتظار صفقة الـ+90 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة على توقيع توقيع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقود تمديد تعاقده النادي بعد التوصل لإتفاق رسمي مع الإدارة.

الأهلي يحصن كولر بـ30 ألف يورو

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عقد كولر الجديد يتضمن زيادة شهرية ٣٠ ألف يورو عن العقد الماضي ليصل إلى ٢٥٠ ألف يورو بدلا من ٢٢٠ ألف يورو شهريا ليغلق بذلك باب العروض المقدمة للمدرب من عدة أندية خارجية.

وكشف شبانة، عن أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد إقتربت من إنهاء صفقة لاعب أجنبي بالخط الأمامي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح، هناك تكتم شديد من إدارة النادي الأهلي حول هوية اللاعب حتى يتم إنهاء الصفقة رسميا.

واختتم، الإدارة تسابق الزمن قبل نهاية اليوم لإنهاء الصفقة وقيد اللاعب حتى يتثنى له فرصة المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.