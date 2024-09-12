نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليثي: الأهلي يقترب من مهاجم أجنبي.. لن يتم قيده في قائمة السوبر الأفريقي.. وبن رمضان خارج الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثي، على إقتراب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة أجنبية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل إغلاق باب القيد المحلي 30 سبتمبر الجاري.

الليثي يكشف تطورات صفقات الأهلي

وقال الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “ رغم أن اليوم،الخميس، الموافق 12 سبتمبر هو أخر موعد للقيد الأفريقي الخاص ببطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 27 سبتمبر الجاري أمام الزمالك، إلا أن إدارة الأهلي لن تُعلن عن أية صفقات".

وتابع: "يأتي ذلك لأنها مازالت تتفاوض مع صفقة أجنبية سيتم قيدها محليًا خلال أيام على أن يتم قيدها أفريقيًا في يناير المقبل ".

وأردف:" مازل الأهلى يتفاوض مع صفقة أجنبية وغالبًا ستكون هجومية بناءً على طلب مارسيل كولر وقد يتم الإعلان عنها بعد أيام ليكون من حقها المشاركة مع الأهلي في البطولة المحلية ودوري أبطال إفريقيا بعد دور الـ32".

وواصل: "الصفقة الجديدة لن يتم قيدها في قائمة السوبر الأفريقي لأن أخر موعد لإرسال قائمة السوبر الأفريقي سيكون اليوم، ولم نتوصل لأتفاق مع المهاجم الأجنبي الذي نتفاوض معه حاليًا لذا سنتعاقد معه خلال أيام ليكون ضمن قائمة الفريق المحلية ويتم قيده أفريقيًا في يناير المقبل ".

وأردف "الصفقة الأجنبية المُحتملة لن تكون التونسي محمد بن رمضان المحترف في المجر لأن ملف التفاوض مع اللاعب أُغلق منذ أيام ".

الأهلي تعاقد مع 4 صفقات الصيف الجاري، هي يوسف أيمن والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري وعمر الساعي، وتضم قائمة الأجانب في الفريق، 4 لاعبين هم: يحيى عطية الله وأشرف داري والمغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو ويتبقي للأهلي مكانًا شاغرًا في القائمة الأفريقية بعد رفع أسم علي معلول للإصابة.