نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يلاقي نوتينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي والذي يشهد مباريات قوية ومختلفة.

ويواجه ليفربول نظيره نادي نوتنجهام في مشوار الجولة الرابعة من عمر الدوري الانجليزي بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي والتي يهتم الجمهور بها.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي

ساوثهامبتون ضد مانشيستر يونايتد - 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- فولهام ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- برايتون ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- أستون فيلا ضد إيفرتون - 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

- بورنموث ضد تشيلسي - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم السبت 14-19-2024.

توتنهام ضد أرسنال 4:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم الأحد 15-19-2024.

- وولفرهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام يوم الأحد 15-19-2024