نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أرسنال يعلن عن تمديد تعاقده مع الإسباني ميكل أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن تمديد تعاقده مع الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني للفريق حتي يونيو 2027.

أرسنال يعلن عن تمديد تعاقده مع ميكل أرتيتا

وقال ميكل أرتيتا في تصريحات للموقع الرسمي للجانرز، "أشعر بالفخر الشديد والحماس الشديد وأتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك، أنا فخور بوجودي هنا ولدي العلاقات التي تربطني بالجميع في النادي".

وأضاف أرتيتا "أشعر أنني محظوظ للغاية للعمل كل يوم مع أشخاص جيدين والطموح الذي لدينا هنا، أشعر بالإلهام الشديد، وأشعر بالتحدي، وأشعر بالدعم وأريد أن أفعل أكثر بكثير مما فعلناه معًا بالفعل.

وأختتم مدرب أرسنال حديثه، قائلًا "جنبًا إلى جنب مع اللاعبين والجميع في النادي، نتطلع إلى السنوات المقبلة، مع أنصارنا، الذين غيروا النادي والفريق عاطفيًا، لقد قام أنصارنا بتحويل الأفراد ونحن مختلفون الآن. يمكنك أن تقول أننا مختلفون، وبالنسبة لي، هذا يعود إليهم، ونحن نتطلع إلى مواصلة الرحلة معًا."

ويستعد أرسنال لملاقاة توتنهام هوتسبير، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".