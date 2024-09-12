الزمالك يخوض مرانه الأول بكينيا على ملعب الشرطة الكيني الفرعي

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الأول في كينيا عصر اليوم الخميس، على ملعب الشرطة الكيني الفرعي، استعدادًا لمباراة الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يخوض مرانه الأول بكينيا

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى كينيا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني، وحرص مسؤولو السفارة المصرية على استقبال البعثة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.