نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي نيس الفرنسي يقدم لاعبه الجديد محمد عبد المنعم في مؤتمر صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن فعاليات مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم نادي نيس عقب انضمامه للنادي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وشهد المؤتمر ظهور اللاعبة المصرية مروة عبد عبدالملك في نادي نيس لكرة اليد هي التي تقوم بدور المترجم لمحمد عبد المنعم.

“كنت ألعب في أكبر نادي في إفريقيا”



وقال عبد المنعم: " كنت ألعب في نادٍ كبير جدًا في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، جماهيره كانت تحبني، وأنا أحد أبناء هذا النادي، بدأت معهم مسيرتي منذ الصغر".

وتابع: "حصلت معهم على العديد من البطولات، ليس غريبًا عليهم أن يظلوا داعمين لي، وإن شاء الله يكون هناك جمهور كبير من مصر لنادي نيس".

وواصل: "تلقيت عدة عروض لكن اخترت نيس بعد تواصل المدرب معي وإعجابه بإمكانياتي، كنت واثق من التواجد في أحد الدوريات الخمس الكبرى بعد تركيز في عملي الفترة الماضية".

واختتم: "طموحي هو المنافسة على أي بطولة أشارك بها نيس ساعد الكثير من اللاعبين على تحقيق أحلامهم والوصول لأندية القمة"،