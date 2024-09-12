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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد الشيخ لاعب المصري البورسعيدي، رسالة مؤثرة للراحل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، الذي توفى أمس بعد معاناته مع المرض، وكشف سبب تدهور حالته الصحية.

أحمد الشيخ لإيهاب جلال: "مشيت وسيبتني ليه"

وكتب أحمد الشيخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي:" أنا حياتى إتغيرت بعد فضل ربنا ثم فضل الراجل ده

علمنى كتير اوى وحققت معاه حاجات كنت بحلم بيها من صغرى كم الخير اللى بيعملوا أنا شوفته انهارده من حب ودعاء الناس له

مشيت وسبتنى ليه سبتنى ليه يابوب".

“مش قادر اصدق انى مش هشوفك تانى كنت نعمه الأب والمدرب اديتنى كتير اوى وفضلك عليا بعد ربنا كبير وكان نفسى اردلك جزء من حقك”.

إلى جنات النعيم يا أبويا

"يارب ارحمه واغفرله يارب اجعل مرضه شفيعا له يارب انت عالم بكل شىء وعالم إنه كان اطيب حد فى الدنيا دى مافيش حد هيجى زيه عمره ما تأخر على حد فى مساعدة قدام عينى كنت اقوله واحسده فى الخير ماشاء الله يابوب انت بتساعد الناس كلها وعمرك ماقفلت باب فى وش حد كان يقولى يابنى الحاجات دى هي اللى باقية وكله تجارة مع الله'.

" آخر فتره كان متأثر جدا بسبب اللى حصله مع المنتخب وكم الضغوطات اللى اتحط فيها لكن هو قوى جدا وكان يتحمل المسئولية عمره ما طلع قال مبررات أو جاب الغلط على لاعيبة كنت اقوله ليه حضرتك ماخدتش حقك على الاقل المادى من المنتخب وليه حضرتك ماتطلعش ترد وتعرف الناس اللى حصل وليه حضرتك ماتردش على الناس اللى بتسئ ليك يقولى يابنى دى كلها صراعات ودنيا أنا مش عايز منها حاجه أنا عايز الآخره لما ربنا يفتكرنى عايز الناس كلها تدعيلى بالله عليكم لا تنسوه فى الدعاء".