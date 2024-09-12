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أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح محمد شحاتة لاعب الوسط بعض التعليمات خلال التقسيمة الفنية في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعليمات خاصة لـ محمد شحاتة على هامش مران الزمالك في كينيا

وشهدت التقسيمة الفنية تعليمات خاصة من المدير الفني لشحاتة، في بعض الأمور الفنية والخاصة بمهام مركزه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.