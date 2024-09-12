تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب بمشاركة حارس مرمى واحد فقط، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك

قام البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك بتقسيم لاعبيه لثلاث مجموعات، لخوض تقسيمة فنية، قام خلالها بتنفيذ بعض الجمل الفنية التي قام بشرحها للاعبين في محاضرة فنية، والاعتماد على اللعب من لمسة واحدة في بناء الهجمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.