نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك بكينيا للنزول بالحمل البدني قبل لقاء الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خفيفة في بداية مران اليوم الخميس الذي أقيم في نيروبي، قبل خوض التدريبات الفنية استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين، لتفادي الإرهاق والإصابات العضلية، بعد وصول البعثة إلى كينيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.