نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة بين جوميز وثلاثي الزمالك بعد نهاية المران الأول في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق عقب نهاية المران اليوم.

جوميز يجتمع بثلاثي الزمالك

أقيم مران الزمالك، عصر اليوم الخميس على ملعب "بوليس ساكو" في كينيا، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجه جوميز تعليمات فنية خاصة للثلاثي في جلسة حضرها أندريه بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.