لهذا السبب.. جلسة تجمع عضو مجلس إدارة الزمالك بـ "جوميز" في كينيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بكينيا، على مؤازرة اللاعبين في المران الأول الذي أقيم عصر اليوم الخميس في نيروبي.

جلسة تجمع عضو مجلس إدارة الزمالك بـ "جوميز" في كينيا

وعقد عضو المجلس جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران الأول للأبيض في كينيا.

وناقش رئيس بعثة الزمالك، المدير الفني في بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة، وحرص على تلبية كافة احتياجاته وتذليل كافة العقبات، قبل مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.