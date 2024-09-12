أحمد جودة - القاهرة - مدرب الاهلي يحصل على رخص التدريب الأسيوية من مسقط

يغادر القاهرة غدا الجمعة عبدالله الزيات لاعب ومدرب ناشئين النادي الأهلي السابق متجهآ إلي مدينة عبري بدولة سلطنة عمان من أجل الإنتظام في دورة التدريب الأسيوية.

حيث سيشارك 21 دارسًا في دورة المستوى الآسيوي C للمدربين، والتي سينظمها الإتحاد العماني لكرة القدم وستقام خلال الفترة من 14سبتمبر 2024 وحتى 26 سبتمبر 2024.

وسيحاضر في الدورة المحاضر الآسيوي خالد اللاهوري،وإشراف سالم علي.



وتشتمل الدورة بواقع حصص يوميًا على جوانب نظرية وأخرى عملية، وفقًا للمعايير التي تشترطها اتفاقية التعليم التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

حيث تولي الزيات من قبل تدريب

ــ فريق 14 سنة بنادي سبورتنج كاسل 2013 2014

ــ فريق 15 سنة بنادي الدلتا 2014 2015

ــ فريق 16 سنة بنادي شباب مصر 2015 2016

ــ فريق 17 بنادي شباب مصر 2016 2017

ــ فريق 18 سنة بنادي عمال طنطا 2017 2018

ــ مديرآ فنيا لأكاديمية جعلان العماني 2019

ــ مدربآ باكاديمية النادي الأهلي المصري من 2020 إلي 2023

ــ مديرآ فنيا لفريق 15 سنة بنادي الثقبة السعودي موسم 2023 2024