نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تصريحات محمد عبدالمنعم في مؤتمر نيس وتمديد عقد أرتيتا ووصول بطاقة صفقة الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

موعد عودة علي معلول للمشاركة مع الأهلي

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النجم التونسي علي معلول للمشاركة رفقة الأهلي بعد إصابته الأخيرة.

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أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك

أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول البطاقة الدولية للاعب البولندي كونراد ميشالاك، نجم فريق أحد السعودي.

نشر أحمد سليمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

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محمد عبدالمنعم يكشف حل أولى عقبات احترافه مع نيس

كشف محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي والمنتخب المصري، عن كيفية تخطي عقبة اللغة الفرنسية بعد انضمامه للنادي.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي عن كيفية تخطيه عقبة اللغة الفرنسية.

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نائب السفير المصري في كينيا يحضر مران الزمالك

حرص مصطفى عصام سعد نائب السفير المصري بكينيا، على التواجد في ملعب "بوليس ساكو" الذي يحتضن المران الأول لفريق الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لمؤازرة الأبيض قبل اللقاء المرتقب.

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أرسنال يعلن عن تمديد تعاقده مع الإسباني ميكل أرتيتا

أعلن أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن تمديد تعاقده مع الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني للفريق حتي يونيو 2027.

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تفاصيل جلسة مارسيل كولر مع "كهربا"

كشف الإعلامى محمد الليثي عن طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من محمود عبد المنعم كهربا نجم الأحمر، بإغلاق ملف الأزمة الأخيرة الخاصة بغياب اللاعب عن مران الفريق مساء بوم الاثنين الماضي، وحذره بشدة من تضخيم الأمر.