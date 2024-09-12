لافيينا يتعاقد مع حارس غزل المحلة السابق

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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي لافيينا الذي يلعب في الدوري المصري القسم الثاني، صفقة حارس مرمى مميزة وذلك في إطار تحركات الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالموسم الجديد.

لافيينا يضم حارس مرمى غزل المحلة السابق

تعاقد نادي لافيينا، رسميًا مع معاذ محمد عطا حارس مرمي غزل المحلة السابق مواليد 2005، لمدة موسمين ونصف.

ووقع نادي لافيينا مع معاذ محمد عطا لتدعيم حراسة المرمي بالميركاتو الصيفي، في حضور كابتن أحمد إمام مدير قطاع الناشئين والمدير الإداري كابتن أحمد عبدالعزيز، ومحمود الأسيوطي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد صلاح وكيل اللاعب.

يشار إلى إن فريق لافيينا سيلاقي نظيره راية في الجولة الأولى من دوري المحترفين، والمحدد لها 29 سبتمبر الجاري.