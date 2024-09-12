نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «لا بأس في ذلك» تين هاج يرد على تصريحات رونالدو ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المدرب الهولندي لفريق مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي أشار فيها إلى أن "الشياطين الحمر" غير قادرين على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

وقال تين هاج: "نعم، لقد صرح رونالدو بأن مانشستر يونايتد لا يستطيع تحقيق لقب الدوري الآن. إذا قرأت ما قاله بعناية، ستجد أنه بعيد جدًا عن مانشستر ويعيش حاليًا في السعودية. لكل شخص حق إبداء رأيه، ولا بأس في ذلك".

وأضاف تين هاج: "نحن نركز على بناء فريق قوي وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الملعب.

التحديات موجودة دائمًا، ونحن نعلم أن الطريق ليس سهلًا، لكن الفريق يعمل بجد ونحن واثقون في قدراتنا لتحقيق ما نصبو إليه."