نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوجسبورج يمدد عقد مدربه الدنماركي جيس ثوروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أوجسبورج، المنافس في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الخميس، أن المدرب الدنماركي ييس ثوروب مدد عقده مع النادي حتى يونيو 2026.

أوجسبورج يمدد عقد مدربه الدنماركي جيس ثوروب

وتولى ييس المسئولية في أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن ينتهي عقده القديم مع النادي عام 2025.

وقال مايكل سترول، الرئيس التنفيذي لأوجسبورج: "نحن سعداء حقا بتمديد عقد ثوروب. إنه مدرب طموح، ويتماهى تماما مع فلسفة نادينا بشكل عام".

كان ثوروب استهل مسيرته مع أوجسبورج حينما قاد الفريق للفوز 5 / 2 على هايدنهايم قبل 11 شهرًا، وحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الخمس التالية، قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز الحادي عشر بترتيب بوندسليجا، علما بأنه ثالث أفضل مركز يحققه الفريق في تاريخه بالبطولة.