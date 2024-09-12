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أحمد جودة - القاهرة - مدد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عقده ليبقى مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام وحتى 2027.

أرتيتا يمدد عقده مع أرسنال حتى عام 2027

يتواجد في تدريب آرسنال منذ 2019 وقاد الفريق لاحتلال المركز الثاني في الموسمين الماضيين، ولكنه دخل الـ12 شهرا الأخيرة في عقده.

وطالب أرتيتا الشهر الماضي بالهدوء فيما يتعلق بعقده مع النادي، مؤكدا أن تركيزه كان منصبا على فترة الانتقالات.

ويأتي العقد الجديد قبل مواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل.

ومنذ أن ترك دوره التدريبي في مانشستر سيتي لتولي تدريب آرسنال خلفا لأوناي إيمري، حقق أرتيتا، لاعب آرسنال السابق، العديد من النجاحات، وأعاد الفريق للمنافسة على الألقاب.

في أول موسم تولى فيه تدريب الفريق، توج آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، كما توج بلقبين للدرع الخيرية في 2020 و2023.

كما أنهى الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الثاني في آخر موسمين، ودخل في معركة مع مانشستر سيتي على اللقب.

ويحتل آرسنال حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري، حيث حقق انتصارين وتعادل، كما يستهل حملته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل.