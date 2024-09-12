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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة فريق زد، في الحصول على خدمات ثنائي فريق الزمالك الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

زد يتعاقد مع ثنائي الزمالك الشاب خلال الصيف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن انتقال الثنائي حمدي علاء وماجد هاني إلى نادي زد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصل الناديين إلى اتفاق حول كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وأكد المصدر أن اللاعبَين وقعا على عقود انتقالهما إلى نادي زد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بناءً على طلب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الذي أوصى برحيلهما عن الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر أن الزمالك كان قد أدرج اللاعبين في القائمة المحلية بعد عودتهما من فترة الإعارة من ناديي سموحة وبلدية المحلة، قبل أن يتخذ القرار النهائي ببيع الثنائي لنادي زد.

وأوضح أن نادي الزمالك سيحصل على مبلغ 12 مليون جنيه مقابل انتقال ماجد هاني وحمدي علاء إلى نادي زد، في صفقة تعكس توجه النادي لإعادة هيكلة الفريق وتجديد دمائه استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إدارة الزمالك لتعزيز الجانب المالي وتحقيق أكبر استفادة من لاعبي الفريق، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في تجديد صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة المرجوة في المستقبل.